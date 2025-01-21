Врач объяснил, почему могут мерзнуть ноги

Врач высшей категории Александр Горячев эксклюзивно для «СЭ» рассказал, почему мерзнут ноги. Он отметил, что причин такого состояния несколько, и самая безобидная и легко решаемая — это холодная погода.

«Если вы находитесь на улице или в плохо отапливаемом помещении, тело будет реагировать на это, уменьшая приток крови к конечностям для сохранения тепла в жизненно важных органах. Сюда же можно отнести и неудобную или слишком тесную обувь, недостаточно утепленную. Обувь с высоким содержанием искусственных материалов и утеплителей не всегда позволяет ногам дышать и может способствовать потере тепла», — сказал эксперт.

Чтобы решить такую проблему, достаточно подобрать удобную обувь с натуральными утеплителями, не находиться слишком долго на морозе или в холодном помещении и не стоять, а предпочтительнее двигаться, стимулируя таким образом приток крови к конечностям.

Еще одна причина мерзнущих ног — плохая циркуляция крови. Такие состояния могут говорить о наличии сосудистых заболеваний. Например, облитерирующего атеросклероза, когда склеротические бляшки в крупных сосудах начинают распространяться на периферические артерии и ухудшают кровоток.

Причиной постоянно мерзнущих ног могут стать и эндокринные патологии: нарушение работы щитовидной железы, гипотиреоз и диабет. Также могут влиять на кровоток и некоторые ревматические заболевания, например остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нельзя не сказать и о неврологических заболеваниях.

«Различные дефициты витаминов и микроэлементов, таких как железо или витамин В12, тоже приводят к тому, что у человека мерзнут ноги», — добавил доктор.

Чтобы вылечить данное состояние, Горячев рекомендует выяснить причину. Ведь постоянный холод в ногах может привести к переохлаждению, снизить иммунитет и спровоцировать появление различных заболеваний: простуды, воспаления бронхов, насморка, недугов мочеполовой системы.

«Прежде всего двигайтесь, проводите растирания с согревающим действием, надевайте шерстяные носки, кладите теплые грелки. Пейте горячий чай с лимоном и имбирем, он обладает согревающим эффектом. И не забывайте наблюдаться у врача», — подытожил эксперт.