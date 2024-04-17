Врач объяснил, зачем мыть руки после денег

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров объяснил, зачем нужно мыть руки после оплаты покупки наличными или картой.

«Деньги, монеты и пластиковые карты считаются самыми опасными переносчиками болезнетворных бактерий. На них могут присутствовать даже потенциально смертельные бактерии. Например, золотистый стафилококк, который вызывает сепсис, пневмонию и менингит», — объяснил эксперт.

По словам врача, вирусы на бумаге или пластиковых картах могут жить в течение нескольких дней. Например, коронавирус «живет» на бумажных деньгах 3-4 дня, а на пластиковых картах — до 9 дней.

«При оплате картой есть риски заражения вирусами и во время ввода пин-кода. Наиболее безопасной будет бесконтактная оплата. В любом случае, не забывайте тщательно мыть руки после любого контакта с деньгами и картами, дезинфицировать телефоны и другие гаджеты», — заключил доктор.