Врач объяснила, чем может быть чревато употребление просроченных лекарств

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что просроченные лекарства становятся бесполезными, но угрозы для жизни человека не представляют. «Такого, чтобы лекарство превратилось во что-то сильно ядовитое, точно нет», — заявила специалист.
Как отметила Надежда Чернышова, со временем эффективность препарата теряется, поэтому ни антибиотик, ни средство для снижения давления, ни любое другое лекарство не произведет достаточного эффекта.
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