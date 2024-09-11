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Врач объяснила, чем полезен увлажнитель воздуха
Здоровье

Сегодня, 17:25

1 мин.

Врач объяснила, чем полезен увлажнитель воздуха

Мария Задорожная
Автор
Увлажнитель воздуха
Фото Anastasiia Stiahailo/istockphoto.com
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Врач общей практики Елена Шиманьски в беседе с «СЭ» заявила, что в пересушенном помещении слизистые носа и горла становятся очень сухими. Поэтому может появиться ощущение сухости во рту и носу.


При этом эксперт отметила, что при нормальном увлажнении слизистой уменьшается восприимчивость к вирусным инфекциям. А обеспечить необходимый уровень влажности в помещении помогает увлажнитель.


«Нормальный уровень влажности помогает пережить период, когда в помещение залетает пыльца деревьев и вызывает аллергию», — добавила доктор.


Кроме того, увлажнение воздуха помогает избежать проблем с кожей и волосами. Так при слишком сухом воздухе кожа на лице и теле может начать шелушиться, растрескиваться, что повышает риск развития дерматитов, экземы. Волосы становятся тусклыми и ослабленными.

Однако перед покупкой увлажнителя, необходимо выяснить текущий уровень влажности в квартире с помощью специального прибора — гигрометра. Так как избыток воды в воздухе вреден для здоровья. Если в квартире влажность свыше 65%, то пригодится уже осушитель воздуха.

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