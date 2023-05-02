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Сегодня, 08:30

Врач объяснила, что делать с вросшими волосами после бритья и депиляции

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Депиляция воском голени.
Фото Freepik/valuavitaly
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Врач-дерматовенеролог, преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», что делать, если после бритья и депиляции врастают волосы. По ее словам, это напрямую связано с количеством и плотностью поверхностных слоев кожи. «Если присутствует значительный объем отмерших клеток и кожа слишком плотная, рост тонких волос затрудняется. Они начинают идти по пути наименьшего сопротивления, закручиваться и расти горизонтально или вбок, а не в обычном вертикальном направлении», — пояснила специалист.

Удалять вросшие волосы самостоятельно можно, если они вросли не слишком глубоко, нет раздражения и воспаления. «Для этого нужно распарить кожу и нанести легкий химический пилинг или скраб. Можно использовать жесткую мочалку или специальную рукавицу, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи. Это следует делать каждые два дня, а после наносить увлажняющий крем или лосьон», — порекомендовала Софья Хаустова.

Если появились воспаления, покраснение, отечность, гной, то самостоятельно удалять вросший волос дерматовенеролог не советовала. «Удаление волоса из очага воспаления с помощью иголки и пинцета недопустимо. Это может привести к более выраженному повреждению и распространению воспалительного процесса», — предостерегла Софья Хаустова.

Ранее мы рассказывали, может ли лазерная эпиляция стать причиной рака.

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Советы и рекомендации
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