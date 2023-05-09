Врач объяснила, что должно входить в аптечку аллергика

Врач — аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что должно входить в аптечку аллергика. «В аптечке аллергика обязательно должны быть препараты на любой случай», — заявила эксперт. Крайне важно иметь при себе глазные капли и назальные средства от аллергии (гормональные спреи и сосудосуживающие капли), антигистаминные препараты, блокирующие выработку гистамина (вещества, которое выделяется при аллергии), бронходилататоры (специальные «баллончики», которые спасают от приступов удушья), преднизолон, дексаметазон, адреналин и шприц (на случай жизнеугрожающих реакций).

Также не помешают мази и кремы, как стероидные, так и увлажняющие (если у вас дерматит). «Обязателен и паспорт аллергика, в котором указываются возможные аллергические реакции. Более точечно подобрать препараты для индивидуальной аптечки можно после консультации у врача-аллерголога», — подытожила Наталья Перова.

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