Врач объяснила, как не заболеть ОРВИ, будучи беременной

Беременная женщина более уязвима к инфекциям: в это время происходят изменения в иммунной системе, которые могут повышать риск осложнений при ОРВИ и гриппе. Инфекции могут угрожать не только матери (пневмония, бронхит, отит и др.), но и плоду: высокая температура и выраженная интоксикация могут увеличить риск выкидыша и неблагоприятно повлиять на развитие нервной системы ребенка. Эксклюзивно для «СЭ» врач общей практики Елена Павлова рассказала, как не заболеть ОРВИ и гриппом будущей маме.

«Первое — вакцинация от гриппа. Инактивированные вакцины (не содержащие живой вирус) безопасны и рекомендуются во II-III триместрах. Решение о вакцинации в I триместре принимается индивидуально врачом с учетом эпидемиологической обстановки. После прививки у матери вырабатываются антитела, которые частично передаются через плаценту и защищают новорожденного в первые месяцы жизни. Оптимальное время — до начала эпидсезона (обычно сентябрь-октябрь), но вакцинация возможна и позже», — сказала эксперт.

Важна и гигиена. Регулярное мытье рук с мылом после улицы, перед едой и после контакта с общественными поверхностями, использование антисептиков для рук при необходимости и избегание касаний лица грязными руками. Эти меры существенно снижают риск заражения.

Сбалансированное питание с достаточным содержанием белка (мясо, рыба, яйца и др.) и сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами (например, витамином С: шиповник, сладкий перец, смородина, брокколи), тоже играют важную роль. Достаточный сон (около восьми часов), умеренная физическая активность и регулярные прогулки помогают поддерживать иммунитет.

«Поддерживайте в помещении относительную влажность 40-60 процентов. Это помогает сохранить слизистые оболочки носа и снижает риск проникновения инфекции. По возможности избегайте мест скопления людей (ТРЦ, кинотеатры, массовые мероприятия). Если необходимо посещать такие места, используйте маску и меняйте ее каждые два часа, соблюдайте дистанцию — 1,5-2 м от людей с признаками респираторной инфекции», — добавила врач.

Кроме того, по возможности изолируйте заболевшего в отдельной комнате, регулярно ее проветривайте и проводите влажную уборку. Эфирные масла нельзя считать основным средством профилактики, их применение в доме возможно, но с осторожностью и при отсутствии аллергии у беременной.

Чего не следует делать: