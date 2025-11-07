Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснила, как не заболеть ОРВИ, будучи беременной
Здоровье

7 ноября, 14:55

3 мин.

Врач объяснила, как не заболеть ОРВИ, будучи беременной

Мария Задорожная
Автор
Елена Павлова
Врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог
Беременная девушка болеет
Фото Freepik

Беременная женщина более уязвима к инфекциям: в это время происходят изменения в иммунной системе, которые могут повышать риск осложнений при ОРВИ и гриппе. Инфекции могут угрожать не только матери (пневмония, бронхит, отит и др.), но и плоду: высокая температура и выраженная интоксикация могут увеличить риск выкидыша и неблагоприятно повлиять на развитие нервной системы ребенка. Эксклюзивно для «СЭ» врач общей практики Елена Павлова рассказала, как не заболеть ОРВИ и гриппом будущей маме.

«Первое — вакцинация от гриппа. Инактивированные вакцины (не содержащие живой вирус) безопасны и рекомендуются во II-III триместрах. Решение о вакцинации в I триместре принимается индивидуально врачом с учетом эпидемиологической обстановки. После прививки у матери вырабатываются антитела, которые частично передаются через плаценту и защищают новорожденного в первые месяцы жизни. Оптимальное время — до начала эпидсезона (обычно сентябрь-октябрь), но вакцинация возможна и позже», — сказала эксперт.

Важна и гигиена. Регулярное мытье рук с мылом после улицы, перед едой и после контакта с общественными поверхностями, использование антисептиков для рук при необходимости и избегание касаний лица грязными руками. Эти меры существенно снижают риск заражения.

Сбалансированное питание с достаточным содержанием белка (мясо, рыба, яйца и др.) и сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами (например, витамином С: шиповник, сладкий перец, смородина, брокколи), тоже играют важную роль. Достаточный сон (около восьми часов), умеренная физическая активность и регулярные прогулки помогают поддерживать иммунитет.

«Поддерживайте в помещении относительную влажность 40-60 процентов. Это помогает сохранить слизистые оболочки носа и снижает риск проникновения инфекции. По возможности избегайте мест скопления людей (ТРЦ, кинотеатры, массовые мероприятия). Если необходимо посещать такие места, используйте маску и меняйте ее каждые два часа, соблюдайте дистанцию — 1,5-2 м от людей с признаками респираторной инфекции», — добавила врач.

Кроме того, по возможности изолируйте заболевшего в отдельной комнате, регулярно ее проветривайте и проводите влажную уборку. Эфирные масла нельзя считать основным средством профилактики, их применение в доме возможно, но с осторожностью и при отсутствии аллергии у беременной.

Чего не следует делать:

  • Не используйте во время беременности иммуностимуляторы (включая растительные) без рекомендации врача — их безопасность для беременных часто не доказана. Не принимайте противовирусные препараты для профилактики без назначения врача: многие из них назначаются только по строгим показаниям.
  • При появлении температуры, ломоты в теле, кашля или насморка немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением: своевременная врачебная помощь снижает риск осложнений для матери и плода.
Острая респираторная вирусная инфекция.ОРВИ: как быстро избавиться от болезни и как ее предотвратить

1
ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Ученые создали гель, способный восстанавливать зубную эмаль

  • Niko McCowrey

    Уровень российского медучилища, третий курс. Впрочем, пиплу так и надо. Правда, сомневаюсь, что беременные читают ваше непрофильное медицине издание, Маша.

    07.11.2025