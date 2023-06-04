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Сегодня, 14:56

Врач объяснила, как плохая осанка может навредить зубам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Наталья Юрченко заявила, что привычка грызть твердые предметы может навредить прикусу.

«Рост и развитие челюстно-лицевой области могут продолжаться даже после окончания подросткового периода. В результате этого могут происходить изменения в положении зубов и прикуса. Кариес и стираемость зубов также могут влиять на прикус. Постепенно стираемость зубов может привести к изменению вертикальной и горизонтальной плоскостей прикуса. Некоторые привычки в поведении могут также влиять на положение зубов во взрослом возрасте. Постоянное неправильное положение шеи и спины может оказывать давление на челюсть и зубы, в результате чего может измениться прикус. Жевание твердых предметов, таких как карандаши, ручки или ногти, а также привычки спать с подушкой, которая оказывает давление на челюсть тоже пагубно влияют на прикус», — приводит слова Юрченко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1584060
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