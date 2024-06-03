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Врач объяснила, как правильно подобрать SPF-крем
Здоровье

Сегодня, 19:35

1 мин.

Врач объяснила, как правильно подобрать SPF-крем

Ксения Богданова
SPF-крем
Фото istockphoto.com/verona_S
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» онколог-маммолог, хирург, кандидат медицинских наук Рано Азимова рассказала, для чего нужен SPF-крем, и как выбрать подходящий.

«SPF-крем защищает от солнечных ожогов, предотвращает преждевременное старение, уменьшает риск развития рака кожи и помогает от гиперпигментации», — объяснила специалист.

По словам Азимовой, при выборе средства в первую очередь нужно обратить внимание на уровень SPF, он показывает степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Стоит выбирать крем с SPF 30 или выше. При этом средство должно обеспечивать защиту как от УФА-, так и от УФБ-лучей — на упаковке будет указано «Broad Spectrum» (широкий спектр).

Также стоит учитывать тип кожи. Для жирной кожи подойдет легкая структура, а для сухой — увлажняющая.

Немаловажный фактор — водостойкость. Тем, кто планирует наносить крем перед плаванием или занятиями спортом, необходимо выбирать водостойкие SPF-средства.

Кроме того, перед покупкой необходимо изучить состав крема и убедиться, что там нет компонентов, которые могут вызвать аллергию.

«Солнцезащитный крем, как и любое другое средство, имеет срок годности, поэтому следите за датой изготовления и используйте его вовремя», — подытожила врач.

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