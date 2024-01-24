Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснила, как самостоятельно определить наличие сколиоза
Здоровье

Сегодня, 20:30

2 мин.

Врач объяснила, как самостоятельно определить наличие сколиоза

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит на стуле.
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» врач по ЛФК Софья Федосова рассказала, как определить искривление позвоночника в домашних условиях и чем оно опасно для здоровья человека.

«Встаньте спиной к стене, плотно прижмитесь к ней. Сделайте засечку над одним плечом, а потом над другим. Отойдите и сравните засечки. У здорового человека линии будут на одинаковой высоте от пола», — объяснила эксперт.

Кроме того, подобным способом можно определить искривление поясничной области. Для этого снова встаньте спиной к стене, выпрямитесь, прижмите лопатки к поверхности и расставьте руки. Попросите кого-нибудь из близких просунуть кулак между поясницей и стеной. Если он свободно проходит, искривление есть.

Также специалист подчеркнула, что люди, которые носят сумки или рюкзаки на одном плече, чаще всего страдают сколиозом.

«Наше тело устроено особым образом. Оно компенсирует давление. Поэтому плечо, подверженное частой нагрузке, становится выше другого. Так и развивается сколиоз. При этом проявляется он не сразу, а уже в запущенной стадии. Происходит защемление нервных корешков, передаются импульсы в руку, шею, что вызывает дискомфорт», — рассказала доктор.

Как отметила Федосова, у людей с искривлением со временем возникают защемления нервных окончаний, появляется острая боль в плечах и позвоночнике. Иногда боль может даже отдавать в разные органы, например, в сердце или желудок.

«Очень опасны зажимы шейного отдела. Из-за них слабо циркулирует кровь, возникают головные боли, мозг испытывает кислородное голодание. Поэтому очень важно следить за здоровьем позвоночника и при возникновении каких-либо неприятных симптомов обращаться к врачу», — добавила медик.

Упражнение для спины. Осанка: причины нарушения и способы исправления

Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ