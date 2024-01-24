Врач объяснила, как самостоятельно определить наличие сколиоза

Эксклюзивно для «СЭ» врач по ЛФК Софья Федосова рассказала, как определить искривление позвоночника в домашних условиях и чем оно опасно для здоровья человека.

«Встаньте спиной к стене, плотно прижмитесь к ней. Сделайте засечку над одним плечом, а потом над другим. Отойдите и сравните засечки. У здорового человека линии будут на одинаковой высоте от пола», — объяснила эксперт.

Кроме того, подобным способом можно определить искривление поясничной области. Для этого снова встаньте спиной к стене, выпрямитесь, прижмите лопатки к поверхности и расставьте руки. Попросите кого-нибудь из близких просунуть кулак между поясницей и стеной. Если он свободно проходит, искривление есть.

Также специалист подчеркнула, что люди, которые носят сумки или рюкзаки на одном плече, чаще всего страдают сколиозом.

«Наше тело устроено особым образом. Оно компенсирует давление. Поэтому плечо, подверженное частой нагрузке, становится выше другого. Так и развивается сколиоз. При этом проявляется он не сразу, а уже в запущенной стадии. Происходит защемление нервных корешков, передаются импульсы в руку, шею, что вызывает дискомфорт», — рассказала доктор.

Как отметила Федосова, у людей с искривлением со временем возникают защемления нервных окончаний, появляется острая боль в плечах и позвоночнике. Иногда боль может даже отдавать в разные органы, например, в сердце или желудок.

«Очень опасны зажимы шейного отдела. Из-за них слабо циркулирует кровь, возникают головные боли, мозг испытывает кислородное голодание. Поэтому очень важно следить за здоровьем позвоночника и при возникновении каких-либо неприятных симптомов обращаться к врачу», — добавила медик.