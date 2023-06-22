Врач объяснила, как слишком активная сексуальная жизнь может помешать зачатию

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Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Ножницева рассказала «СЭ», как слишком частые половые контакты могут помешать зачатию. «Слишком частые половые контакты — более одного раза в день — вредят, нежели помогают. Сперматозоиды не успевают созреть до конца и имеют малоподвижные хвостики», — пояснила специалист. По ее словам, такие сперматозоиды не могут преодолеть цервикальный барьер (слизь в шейке матки) и просто погибают.
Какие еще причины могут помешать завести детей, читайте в полной версии материала «СЭ».
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