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7 марта, 18:00

Врач объяснила, какой должна быть подушка для людей с аллергией

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
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Врач-аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что материал, из которого сделана подушка, очень важен, особенно для аллергиков. В этом случае стоит обратить внимание на изделия с наполнителем из синтепона, геля, холлофайбера и комфореля. «Также относительно безопасен бамбук — в моей практике явных аллергий на такие подушки не было. Да и в целом, реакция на бамбук встречается редко», — пояснила специалист.

Также Наталья Перова обратила внимание на те виды наполнителей, которые при аллергии запрещены. К ним относятся латекс, пух и перо, овечья и верблюжья шерсть, а также шелуха гречихи. Последняя не накапливает влагу, а следовательно не дает появиться плесени, если аллергии у вас нет — это неплохой вариант, резюмировала аллерголог.

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