Врач объяснила, когда правильно чистить зубы — до еды или после

Главный врач авторской стоматологии Вероника Мелехова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что относительно времени чистки зубов: до еды или после — существуют разные мнения. «Есть положительные факторы в каждом из вариантов. К утру из-за низкого слюноотделения в полости рта образуется кислая среда, в которой замечательно себя ощущают бактерии, способствующие развитию кариеса. Когда чистим зубы до еды, мы удаляем их. В противном случае проглатываем вместе с едой», — пояснила специалист.

Также Вероника Мелехова отметила, что, если мы чистим зубы до еды, мятные и прочие добавки в зубной пасте могут изменить вкусовую чувствительность языка. «Поэтому после чистки зубов следует подождать 15-20 минут, чтобы восстановилось нормальное функционирование вкусовых сосочков и вкус пищи не искажался», — порекомендовала стоматолог.

Чистка зубов после еды помогает удалить с них остатки пищи и защитить от развития вредоносных бактерий. Если же мы почистили зубы сразу после пробуждения, то после завтрака на зубах остаются кусочки еды. «Поэтому есть определенные за и против в каждом из вариантов. Однозначно стоматологи не говорят, когда надо чистить зубы — до еды или после. Каждый выбирает сам. Но с точки зрения здоровья более логично не проглатывать бактерии, которые скопились и размножились в полости рта за ночь», — пояснила Вероника Мелехова. Лучше почистить зубы, немного подождать, позавтракать и после еды обязательно прополоскать рот либо выпить стакан простой воды, чтобы смыть остатки еды с зубов, резюмировала эксперт.

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