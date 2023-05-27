Врач объяснила, кому свойственно низкое давление и насколько оно опасно

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Елизавета Максимова рассказала «СЭ», кому свойственно низкое давление и насколько оно опасно. «Хотя общепринятого стандартного значения не существует, давление менее 90/60 мм рт ст признается пониженным. Это состояние называют артериальной гипотензией. Она проявляется вследствие перераспределения объема крови в сосудах, например, при смене положения, когда резко встали (ортостатическая), или после еды (постпрандиальная)», — пояснила специалист.

Артериальная гипотензия безвредна, протекает практически бессимптомно и может быть вариантом нормы, как индивидуальная особенность. «Пониженное давление встречается у высоко тренированных людей и спортсменов, у людей, проживающих в высокогорье, субтропиках и тропиках. Проблемой это становится, если нагнетаемого давления не хватает для кровоснабжения внутренних органов», — предупредила Елизавета Максимова. Как отметила специалист, это может проявляться слабостью, бледностью, похолоданием конечностей, головокружением и обмороками.

Если артериальное давление стало понижаться, следует начать вести дневник артериального давления и обратиться к врачу-терапевту или кардиологу. «Специалист поможет исключить вторичные причины, такие как сердечная недостаточность, гипотиреоз (недостаточная работа щитовидной железы), надпочечниковая недостаточность и другие серьезные заболевания», — резюмировала Елизавета Максимова.

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