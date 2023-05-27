Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

27 мая, 23:05

Врач объяснила, кому свойственно низкое давление и насколько оно опасно

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Врач измеряет давление пациентке.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Елизавета Максимова рассказала «СЭ», кому свойственно низкое давление и насколько оно опасно. «Хотя общепринятого стандартного значения не существует, давление менее 90/60 мм рт ст признается пониженным. Это состояние называют артериальной гипотензией. Она проявляется вследствие перераспределения объема крови в сосудах, например, при смене положения, когда резко встали (ортостатическая), или после еды (постпрандиальная)», — пояснила специалист.

Артериальная гипотензия безвредна, протекает практически бессимптомно и может быть вариантом нормы, как индивидуальная особенность. «Пониженное давление встречается у высоко тренированных людей и спортсменов, у людей, проживающих в высокогорье, субтропиках и тропиках. Проблемой это становится, если нагнетаемого давления не хватает для кровоснабжения внутренних органов», — предупредила Елизавета Максимова. Как отметила специалист, это может проявляться слабостью, бледностью, похолоданием конечностей, головокружением и обмороками.

Если артериальное давление стало понижаться, следует начать вести дневник артериального давления и обратиться к врачу-терапевту или кардиологу. «Специалист поможет исключить вторичные причины, такие как сердечная недостаточность, гипотиреоз (недостаточная работа щитовидной железы), надпочечниковая недостаточность и другие серьезные заболевания», — резюмировала Елизавета Максимова.

Ранее мы рассказывали о признаках гипертонии.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Алексеева рассказала, как преодолеть хроническую бессонницу

Врач Радина рассказала, что должно быть в мужской дорожной косметичке