Врач объяснила, может ли менингококковая инфекция распространиться через посылки

Управление Роспотребнадзора продолжает расследование смертельных случаев от менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. Зафиксировано восемь случаев заболевания, два из которых летальные. Об этом 6 июля сообщили на портале РИАМО. Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Привиты около 400 человек. Лица, контактировавшие с заболевшими, обследованы, проходят антибиотикопрофилактику и взяты под медицинское наблюдение.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, может ли менингококковая инфекция передаться с посылкой. «Крайне маловероятно заразиться менингококковой инфекцией через посылку или ее упаковку. Менингококковые бактерии не очень устойчивы в окружающей среде и, как правило, погибают на поверхностях», — пояснила специалист. Инкубационный период (пока не появятся симптомы) может составлять от двух до десяти дней, в среднем — четыре дня. «Менингококковая инфекция способна поражать людей всех возрастов, но дети и молодые взрослые подвергаются более высокому риску. Риск развития заболевания выше в условиях плотности населения и высокой влажности. Люди с ослабленной иммунной системой из-за болезни или определенных лекарств также подвергаются более высокому риску, однако не каждый, кто подвергается воздействию бактерий, заразится», — резюмировала врач.

Ранее, 7 июля, врач прокомментировала случаи заражения менингококковой инфекцией и рассказала о ее симптомах.