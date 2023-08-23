Врач объяснила, о каких заболеваниях может сигнализировать перхоть

23 августа трихолог, дерматолог Наталья Жовтан в беседе с порталом News.ru рассказала, что перхоть может быть признаком псориаза, себорейного или атопического дерматитов, асбестовидного лихена. «Гормональные нарушения и изменения в обмене веществ (во время беременности, при приеме или отмене контрацептивов и других лекарственных препаратов), перенесенные вирусные заболевания часто становятся причиной себореи на фоне неверного ухода за кожей головы», — подчеркнула специалист.

Также Наталья Жовтан отметила, что шелушение, похожее на перхоть, может усиливаться из-за чрезмерно сухого воздуха в комнате.

Ранее, 14 апреля, врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова рассказала СЭ о пяти принципах, которые избавят от перхоти.