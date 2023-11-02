Врач объяснила, почему беременность нужно планировать

Рождение ребенка — это радостное событие в жизни каждой семьи. Многие с особым трепетом готовятся к появлению нового члена семьи: покупают кроватку, игрушки, присыпки, новую одежду. Но, к сожалению, мало кто из будущих мам с такой же ответственностью подходит к планированию беременности.

Эксклюзивно для «СЭ» акушер-гинеколог Инна Зеленская рассказала, почему важно заранее планировать беременность и что делать, чтобы ребенок был здоров.

Первое, что советует сделать врач, это перед зачатием ребенка посетить врача и сдать все необходимые анализы. Это касается обоих партнеров.

«Чтобы снизить вероятность рождения ребенка с патологией, еще до беременности паре следует проверить здоровье и сдать анализы, в том числе на наличие инфекций, передающихся половым путем», — отметила врач.

Лучшим проявление любви и заботы к будущему ребенку, по мнению эксперта, будет отказ от вредных привычек и вредной еды.

«Еще на этапе планирования беременности, за три месяца до предполагаемого зачатия, забудьте про сигареты, алкоголь, фастфуд, жирную пищу и другие вредные продукты», — пояснила Инна.

Также за три месяца до зачатия врач рекомендует принимать будущим мамам фолиевую кислоту — по 400 мкг в день. Это необходимо для профилактики врожденных пороков нервной трубки плода.

«Не забывайте и про психологическую подготовку. Будущие родители должны понимать, что рождение ребенка — это очень ответственный шаг, к которому нужно быть готовым со всех сторон», — подытожила эксперт.

Психолог рассказала, как сохранить спокойствие молодой маме.