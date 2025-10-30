Врач объяснила, почему даже в тепле мерзнут ноги

Ощущение холода в ногах даже в теплых носках может возникать по разным причинам. Среди частых факторов нарушения кровообращения, сбои в работе щитовидной железы и замедленный обмен веществ. Об этом рассказала врач-эксперт Вера Сережина в интервью РИАМО.

По ее словам, если ноги мерзнут постоянно, даже после физической нагрузки, стоит искать внутренние причины. Очень часто зябкость связана с гормональными сбоями, в частности с гипотиреозом — когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. В результате нарушается терморегуляция, понижается базовая температура тела и человек постоянно мерзнет — холодеют и руки, и ноги, пояснила Сережина.

Также к ощущению холода в ногах может приводить дефицит железа, заболевания сердца и малоподвижный образ жизни, что особенно характерно для пожилых и лежачих людей. Если зябкость в конечностях держится постоянно и без очевидной причины, необходимо пройти лабораторные и инструментальные обследования, добавила специалист.