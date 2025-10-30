Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснила, почему даже в тепле мерзнут ноги
Здоровье

30 октября, 12:30

1 мин.

Врач объяснила, почему даже в тепле мерзнут ноги

Мария Задорожная
Автор
Женские носки
Фото wirestock, Freepik

Ощущение холода в ногах даже в теплых носках может возникать по разным причинам. Среди частых факторов нарушения кровообращения, сбои в работе щитовидной железы и замедленный обмен веществ. Об этом рассказала врач-эксперт Вера Сережина в интервью РИАМО.

По ее словам, если ноги мерзнут постоянно, даже после физической нагрузки, стоит искать внутренние причины. Очень часто зябкость связана с гормональными сбоями, в частности с гипотиреозом — когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. В результате нарушается терморегуляция, понижается базовая температура тела и человек постоянно мерзнет — холодеют и руки, и ноги, пояснила Сережина.

Также к ощущению холода в ногах может приводить дефицит железа, заболевания сердца и малоподвижный образ жизни, что особенно характерно для пожилых и лежачих людей. Если зябкость в конечностях держится постоянно и без очевидной причины, необходимо пройти лабораторные и инструментальные обследования, добавила специалист.

Анемия: что это, симптомы и&nbsp;причины&nbsp;&mdash; чем опасна и&nbsp;как лечить.Чем опасна анемия и как не допустить ее появления: ответ врача
ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Читайте далее
Врачи рассказали о новом заболевании XXI века