Врач объяснила, почему лопаются сосуды в глазах

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова 5 августа в беседе с порталом pravda.ru рассказала, почему лопаются сосуды в глазу. По ее словам, наиболее частые причины — скачок артериального давления и травма. Иногда сосуд может лопнуть при стрессе и поднятии тяжестей. «Важно установить причину кровоизлияния, ведь оно нередко сигнализирует о сбое в работе организма. Сам кровяной сгусток рассосется в течение нескольких дней. Для ускорения процесса можно рекомендовать препараты для укрепления стенок сосудов и регенерации процессов», — порекомендовала специалист.

Врач-офтальмолог Вероника Кийко Центра микрохирургии глаза «Я вижу» рассказала СЭ, что если наряду с покраснением глаз ощущается жжение, сухость, ощущение инородного тела и песка в глазах, усталость, зрительный дискомфорт, компенсировать это состояние помогут капли на основе гиалуроновой кислоты. «Увлажняющие капли для глаз представлены в широком ассортименте. Наиболее популярны и востребованы хило-комод, систейн-ультра, оптинол, гилан, стиллавит, офтолик, опти фри, дефислез и так далее. Подбирать их нужно индивидуально», — резюмировала эксперт.

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