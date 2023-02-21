Врач объяснила, почему может быть опасно обжигать язык и что в этом случае делать

Врач-стоматолог, гигиенист клиники академика Ройтберга Наталья Савинова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что ожог во рту, который можно получить при употреблении слишком горячего чая, кофе и других напитков, проявляется покраснением, болью, иногда волдырями, а также временной утратой вкусовых ощущений. Это признаки первой степени ожога, которые не принесут серьезных неприятностей. «После травмирования нужно прополоскать рот прохладной водой и отказаться от употребления в ближайшее время соков, алкоголя и газированных напитков. Если боль не проходит, выпейте таблетку обезболивающего», — порекомендовала специалист.

Ожоги во рту в среднем заживают за 1-2 недели. При появлении волдырей Наталья Савинова посоветовала обратиться к врачу. «Самостоятельно вскрывать вздутие категорически нельзя, поскольку можно занести инфекцию», — предупредила стоматолог-гигиенист. Появившуюся рану необходимо обработать антисептиком, мирамистином или ромашковым отваром.

Как рассказала Наталья Савинова, внутренняя поверхность щеки обновляется примерно раз в 20 дней, а после гибели вкусовых рецепторов на месте ожога вскоре появляются новые. «На языке около 10 000 вкусовых рецепторов. Они меняются примерно каждые две недели. Однако с возрастом некоторые вкусовые рецепторные клетки не обновляются», — резюмировала врач-гигиенист.