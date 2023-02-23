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Сегодня, 20:15

Врач объяснила, почему проблемы со здоровьем нужно решать до беременности

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/cookie-studio
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Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Татьяна Симонова специально для «СЭ» рассказала, что в период беременности могут возникать различные сопутствующие проблемы. «Нередко у будущей мамы ослабевает структура вен, может развиться геморрой. Неконтролируемое увеличение веса может привести к увеличению нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Также во время родов есть риск расхождения костей таза, что влияет на состояние связочного аппарата», — пояснила специалист.

По словам Татьяны Симоновой, во время беременности происходят изменения в дыхательной и сердечно-сосудистой системе, меняется анатомическое расположение многих органов брюшной полости, что может приводить к нарушению функций кишечника и мочевого пузыря. Также возможно развитие анемии и дефицитов витаминов, микро- и макроэлементов. «К деторождению лучше подходить осознанно и заранее планировать беременность и готовиться к ней. Если проблемы со здоровьем имеются, их как раз нужно выявлять и работать с ними до беременности», — заключила врач.

Как беременность может помочь женскому организму, читайте в полной версии материала «СЭ».

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