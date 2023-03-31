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Сегодня, 18:35

Врач объяснила, почему сбиваются биологические часы и не получается уснуть

Ольга Стрельникова
Девушка спит днем.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук Евгения Демьяновская рассказала, что причина бессонницы кроется в нарушении синтеза мелатонина, уровень которого может упасть из-за стрессовых ситуаций или, если нарушать режим сна и бодрствования. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Специалист подчеркнула, что организм живет в соответствии с биологическими часами — ночью ему требуется отдых, а днем режим активности. «Эти циклы зависят от гормонов, главный из них мелатонин — гормон сна, который вырабатывается в головном мозге», — пояснила Евгения Демьяновская.

По словам эксперта, чтобы нормализовать качество сна и избавиться от бессонницы, нужно ложиться спать в одно и то же время, спать по 7-8 часов ежедневно, также в спальне не должно быть света. «Не пейте вечером чай и кофе — эти напитки могут снижать выработку мелатонина. За пару часов до сна не ешьте тяжелой и жирной пищи, чтобы организм вместо полноценного отдыха не тратил энергию на пищеварение», — подытожила Евгения Демьяновская.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы работаете в ночную смену.

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