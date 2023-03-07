Врач объяснила, почему у некоторых мужчин не растут усы и борода

Врач-дерматолог, трихолог клиники академика Ройтберга Ольга Саперова рассказала «СЭ», почему у мужчин могут не расти усы и борода, и как с этим справиться. «Это не только атрибут брутальности и красоты, но и практичная защита от холода. Однако сегодня для многих представителей сильного пола проблема замедленного роста волос стала весьма распространенной», — констатировала эксперт. По ее словам, способствовать этому могут несколько причин: генетическая предрасположенность, нехватка тестостерона и неправильный образ жизни.

Генетическая предрасположенность — одна из самых частых причин проблемы роста волос, считает трихолог. Решить ее могут только врачи. «Чтобы устранить неравномерный рост волосяного покрова пересаживают волосы с головы и других частей тела», — рассказала специалист.

Довольно распространенная причина того, что не растут усы и борода, — нехватка тестостерона в организме. Повысить его количество помогут специальные препараты, назначенные врачом, а также физические нагрузки.

Неправильный образ жизни, по словам Ольги Саперовой, выражается в стрессовом напряжении, питании, содержащем эстроген-продукты, и отсутствии спорта. «Все это серьезно влияет на выработку тестостерона: рост волосяных фолликулов замедляется, и борода с усами становится более редкой», — предупредила эксперт.

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