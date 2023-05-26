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26 мая, 23:43

Врач объяснила, почему во время сонного паралича невозможно пошевелиться

Виктория Кравченко
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Врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, почему во время сонного паралича невозможно пошевелиться.

Она объяснила, что сонный паралич — это защитная функция организма.

«Стадия быстрых движений глаз или сон со сновидениями наступает абсолютно у каждого человека примерно через 90 минут после того, как он засыпает. В эту фазу глаза довольно быстро двигаются вперед и назад под веками. Если внезапно проснуться в эту фазу, можно испытать чувство «сонного паралича», который быстро проходит через несколько минут», — цитирует Сурненкову Life.ru.

Врач подчеркнула, что сны помогают справиться с эмоциями, люди страдающие от стресса или беспокойства, чаще видят пугающие сны.
Источник: https://life.ru/p/1582158
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