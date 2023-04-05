Врач объяснила, с чем может быть связана нехватка магния в организме

Врач-терапевт, ревматолог Ирина Михалева рассказала «СЭ», почему в организме может возникнуть дефицит магния. «Гипомагниемия или нехватка магния появляется по разным причинам. Среди них есть доброкачественные, они же физиологические факторы, например недостаточность потребления магния с пищей или частые стрессовые состояния, период беременности, лактация и прочие», — пояснила эксперт.

Ирина Михалева отметила, что так наиболее вероятными причинами патологической нехватки магния могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождаемые диареей, заболевания почек, сахарный диабет, гиперпаратиреоз, а также злоупотребление алкоголем и прием лекарственных препаратов, таких как антибиотики, диуретики, слабительные, противогрибковые средства и прочие.

Ранее мы рассказывали о симптомах нехватки магния.