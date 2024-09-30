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Врач объяснила, зачем нужна справка-допуск для участия в соревнованиях
Здоровье

Сегодня, 19:40

1 мин.

Врач объяснила, зачем нужна справка-допуск для участия в соревнованиях

Мария Задорожная
Автор
Врач, ноутбук и стетоскоп
Фото PeopleImages, iStock
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Врач по спортивной медицине высшей квалификационной категории Людмила Бабаева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, для чего нужна справка-допуск для участия в соревнованиях, какие анализы нужно сдать, чтобы ее получить, и что можно узнать о своем здоровье, благодаря этим обследованиям.

«Сейчас по всей России проходит много разных спортивных мероприятий, например, забеги или марафоны. Для участия в таких соревнованиях требуется справка-допуск. К сожалению, многие уверены, что это лишь формальность. Однако на деле обследования, проводимые для получения этого документа, позволяют выявить заболевания на ранних стадиях их развития», — объяснила эксперт.

Так в объем медицинского осмотра входит: антропометрия, оценка уровня физического развития, проведение электрокардиографии, проведение нагрузочных проб и консультация врача по спортивной медицине.

«Отмечу, что проблемы со здоровьем во время спортивных занятий или соревнований могут возникать даже у здоровых людей, не говоря уже о лицах с теми или иными патологиями. Поэтому обследование позволяет врачам оценить степень риска для спортсмена при занятиях тем или иным видом спорта», — добавила доктор.

Получить медицинскую справку можно по полису ОМС в обычной поликлинике бесплатно или обратиться в платную клинику. Врач назначит нужные обследования и после получения их результатов выдаст справку. Как отметила Бабаева, отказать в выдаче справки доктор имеет право при выявлении серьезных заболеваний или состояний, являющихся противопоказанием к занятиям спортом.

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