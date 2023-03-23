Врач Орфанова назвала главные витамины для женского здоровья

Акушер-гинеколог Идилия Орфанова рассказала, какие из них витаминов стоит выбрать для защиты организма и продления молодости.

По словам врача, в число основных витаминов для женского здоровья входит ретинол (витамин А) и аскорбиновая кислота (витамин С).

«Витамин С не синтезируется в нашем организме. Для поддержания качественного уровня этого витамина или восполнения дефицита необходимо сбалансированно питаться и добавить в свой рацион больше свежих ягод, фруктов и овощей», — приводит «Life.ru» слова Орфановой.

Как отмечает специалист, кальциферол (витамин Д) защищает кожу от преждевременного старения и онкопроцессов, а токоферол (витамин Е) играет важную роль в репродуктивной системе женщины, так как необходим для созревания яйцеклетки, участвует в процессе овуляции. Кроме того, в период беременности важна фолиевая кислота (витамин В9). Также врач советует обратить внимание на витамины группы В.

«Витамины группы В активно запускают процессы выработки энергии, обмена веществ, поддержания и укрепления иммунитета, нервной системы, а омега-3 обеспечивает красоту кожи, хорошую работу пищеварения, репродуктивной системы», — добавила она.