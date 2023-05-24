Врач Орфанова назвала продукты, помогающие при дефиците важного женского гормона

Врач-акушер-гинеколог Идилия Орфанова назвала орехи и фрукты полезными для женского здоровья

Специалист отмечает, что орехи, фрукты и бобовые могут помочь в выработке эстрогена, который регулирует менструальный цикл, наступление беременности, фертильность, срок менопаузы и другие важные процессы в женском организме.

«В первую очередь эстрогенами богаты орехи (фисташковые, грецкие, арахис), семена льна и кунжут. Крестоцветные — цветная и брюссельская капуста. Бобовые — чечевица и соя. Зелень — шпинат и петрушка, а также фрукты — абрикосы, персики, яблоки», — приводит «Life.ru» слова врача.