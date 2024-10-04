Врач ответил, грозит ли россиянам новый смертельный вирус Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об активном распространении вируса Марбург в Африке. Вспышки уже зафиксированы в Танзании, Экваториальной Гвинее и Руанде. Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как проявляется вирус и опасен ли он для россиян.



«По данным ВОЗ, коэффициент летальности от вируса Марбурга составляет 90 процентов, но может быть более низким при условии оказания надлежащей медицинской помощи. При этом зафиксированы уже семь смертей. Врачи пытаются установить граждан, которые контактировали с заболевшими. Среди подтвержденных случаев более 70 процентов — работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали, которые проходят лечение в больницах», — сказал эксперт.

Доктор добавил, что лихорадка Марбург — это острое зоонозное вирусное заболевание, против которого не существует вакцины. При этом заразиться вирусом довольно просто. Сделать это можно через поврежденную кожу, слизистые оболочки либо при взаимодействии с поверхностями и материалами. Например, потрогать постельное белье или надеть одежду больного.



По словам врача, инкубационный период у вируса длится от 2 до 21 дня. Болезнь начинает проявляться внезапно с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Также отмечаются боль в горле, сыпь, боли в животе. На третий день может возникнуть диарея, у некоторых заболевших отмечались кровотечения из носа и глаз, тошнота и рвота.



ВОЗ оценивает риск этой вспышки как высокий на региональном уровне и низкий — на глобальном уровне. Однако у специалистов вызывает опасения тот факт, что один человек, который может быть заражен, покинул Руанду. В пунктах пропуска через государственную границу специалисты Роспотребнадзора выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.



«Я бы порекомендовал учитывать вышесказанную информацию при поездках в Африку в ближайшее время, а также тщательно следить за гигиеной: мыть руки, протирать гаджеты. Не забывайте и про защиту от сезонных вирусов и простуд», — подытожил медик.