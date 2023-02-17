0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 10:30

Врач озвучила самые частые причины, из-за которых возникают головные боли

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/pressfoto
Telegram Дзен

Член международного общества головной боли, невролог Таисия Баскова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что среди более, чем трехсот видов головной боли, есть наиболее распространенные. Они не вторичны, то есть возникают не по причине тех или иных заболеваний. «Головная боль напряжения — самый часто встречающийся вид первичной головной боли. Как правило, она возникает при стрессовых ситуациях и бывает связана с напряжением перикраниальной мускулатуры — мышц, которые находятся на шее и крепятся к голове», — пояснила врач. Головные боли напряжения не требуют купирования и не ухудшают качества жизни.

Другим из наиболее частых видов головной боли Таисия Баскова назвала мигрень. Она сильнее болей от напряжения, может длиться от 4 часов до 3 суток. Такой вид болей обусловлен генетически и встречается примерно у 20% всего населения, то есть у каждого пятого. О мигрени сигнализирует односторонняя головная боль, пульсирующая или отдающая в висок, в глаз, может сопровождаться чувствительностью к свету и звуку, вплоть до тошноты или рвоты, если не принять обезболивающее. «Мигрень имеет волнообразное течение в ходе всей жизни. Поэтому навсегда избавиться от нее не получится», — заявила невролог.

Также, по словам врача, от мигреней чаще всего страдают женщины. С приходом менопаузы у многих из них проблема сходит на минимум. «Виноваты женские половые гормоны. Женщины живут под действием меняющегося гормонального фона. С возрастом этих гормонов становится меньше и мигрень урежается», — резюмировала Таисия Баскова.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деми Мур рассказала, что у Брюса Уиллиса диагностировали болезнь Пика