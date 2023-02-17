Врач озвучила самые частые причины, из-за которых возникают головные боли

Член международного общества головной боли, невролог Таисия Баскова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что среди более, чем трехсот видов головной боли, есть наиболее распространенные. Они не вторичны, то есть возникают не по причине тех или иных заболеваний. «Головная боль напряжения — самый часто встречающийся вид первичной головной боли. Как правило, она возникает при стрессовых ситуациях и бывает связана с напряжением перикраниальной мускулатуры — мышц, которые находятся на шее и крепятся к голове», — пояснила врач. Головные боли напряжения не требуют купирования и не ухудшают качества жизни.

Другим из наиболее частых видов головной боли Таисия Баскова назвала мигрень. Она сильнее болей от напряжения, может длиться от 4 часов до 3 суток. Такой вид болей обусловлен генетически и встречается примерно у 20% всего населения, то есть у каждого пятого. О мигрени сигнализирует односторонняя головная боль, пульсирующая или отдающая в висок, в глаз, может сопровождаться чувствительностью к свету и звуку, вплоть до тошноты или рвоты, если не принять обезболивающее. «Мигрень имеет волнообразное течение в ходе всей жизни. Поэтому навсегда избавиться от нее не получится», — заявила невролог.

Также, по словам врача, от мигреней чаще всего страдают женщины. С приходом менопаузы у многих из них проблема сходит на минимум. «Виноваты женские половые гормоны. Женщины живут под действием меняющегося гормонального фона. С возрастом этих гормонов становится меньше и мигрень урежается», — резюмировала Таисия Баскова.