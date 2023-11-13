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Сегодня, 20:15

Врач перечислил основные симптомы «пиролы»

Мария Маковей
Автор
Девушки в медицинских масках прогуливаются по городу
Фото dtephoto/istockphoto.com
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Сейчас в России распространяется новый штамм ковид «пирола». Его симптомы отличаются от других респираторных инфекций. Первое и самое важное отличие — долгий и мучительный кашель. Для других сезонных заболеваний он не характерен, отмечает врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, для нового штамма также свойственна потеря вкуса и обоняния. Если вам неожиданно стали безразличны любимые блюда, обязательно сдайте анализ на коронавирусную инфекцию.

Еще один симптом — отсутствие лихорадки.

«При простуде и ОРВИ у многих людей повышается температура. Появляется слабость, ломота в суставах. А при легком и среднетяжелом течении «пиролы» градусник, скорее всего, покажет нормальные значения», — подчеркивает Банный.

Кроме того, во время простудных заболеваний человек много чихает, чтобы избавиться от бактерий, поселившихся в слизистых. При «пироле» такого симптома не наблюдается, добавил специалист.

Ранее рассказывали, какие продукты необходимо есть при простуде, чтобы быстрее выздороветь.

Медицина
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