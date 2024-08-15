Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач перечислил признаки постоянной усталости
Здоровье

Сегодня, 10:35

1 мин.

Врач перечислил признаки постоянной усталости

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала и сидит на кровати
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров в разговоре с «СЭ» перечислил основные признаки постоянной усталости.

По словам эксперта, усталость — это функциональное состояние, которое характеризуется значительным снижением энергии, работоспособности и мотивации. Оно влияет как на физическое, так и на психическое благополучие человека.

К признакам постоянной усталости доктор отнес головную боль и головокружение, замедленную реакцию и проблемы с координацией, сонливость, лень, апатию и отсутствие мотивации. Также о таком состоянии сигнализируют снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, мышечная слабость и отсутствие ощущения полноценного отдыха после сна по утрам. Кроме того, свидетельствовать о постоянной усталости могут постоянные инфекционные заболевания, которые возникают из-за ослабленного иммунитета.

Однако медик подчеркнул, что в большинстве случаев постоянная усталость сигнализирует о сбоях в работе организма, которые возникают на фоне развития определенных заболеваний.

Как худеть во&nbsp;сне: лучшие способы сбросить вес пока спишь. 5 способов, которые помогут ускорить похудение во время сна

Медицина
0
Новости холдинга
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже