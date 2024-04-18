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Врач перечислил симптомы, которые указывают на дефицит витаминов
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Врач перечислил симптомы, которые указывают на дефицит витаминов

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Мужчина лежит на диване
Фото urbazon/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как проявляется дефицит витаминов весной.

«Многие списывают плохое самочувствие весной на авитаминоз. С медицинской точки зрения это не совсем правильно. Авитаминоз — это практически полное отсутствие витаминов или их отдельных групп. Имеет довольно выраженные симптомы, которые сложно не заметить», — объяснил эксперт.

По словам доктора, весной человек чаще сталкивается с минимальной витаминной обеспеченностью. Это состояние легко поддается коррекции и не так опасно для здоровья.

«О нехватке витаминов весной говорят частые простуды. Кроме того, важно отследить, насколько быстро вы устаете, хорошо ли спите. Апатия, быстрая утомляемость, недосыпы — все это признаки весеннего дефицита витаминов. Также на проблемы со здоровьем могут указывать изменения цвета и структуры кожи: заеды в уголках рта, чрезмерная сухость, трещинки», — рассказал медик.

Чтобы избавиться от весенних проявлений нехватки витаминов, эксперт рекомендует добавить в рацион сезонные овощи, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Кроме того, нужно обязательно посетить врача, если симптомы дефицита негативно сказываются на качестве жизни.

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