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Врач перечислила причины развития паранойи
Здоровье

Сегодня, 12:35

1 мин.

Врач перечислила причины развития паранойи

Мария Задорожная
Автор
Девушка грустит
Фото damircudic, iStock
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Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ» о причинах развития паранойи. По ее словам, это состояние характеризуется чувством подозрения или надвигающейся угрозы, но доказательной базы не имеет. Однако реальные поводы для появления тревоги все же есть.

«Вас с большей вероятностью будут посещать параноидальные мысли, когда вы находитесь в уязвимом положении, в состоянии стресса. Когда ощущаете негативное отношение к себе. Если вы находитесь в неблагополучных отношениях или вас недавно ограбили, это может вызвать подозрительные мысли, которые способны перерасти в паранойю», — объяснила эксперт.

Медик добавила, что причиной развития паранойи может стать недостаток сна. Недосып усиливает чувство неуверенности, тревожные мысли за счет постепенного истощения нервной системы и организма. Страхи могут проецироваться в тревожных снах или бессонницей.

«Сообщения о преступности, терроризме и насилии также могут провоцировать параноидальные чувства. Особенно если вы тратите слишком много времени на чтение негативных новостей», — подчеркнула Дворкина.

Кроме того, параноидальные мысли чаще встречаются у жителей городов или членов большого сообщества, где создается ощущение изолированности от окружающих, выпадения из социального взаимодействия.

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