Врач по ЛФК объяснила, чем опасна вальгусная деформация колена

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о потенциальных рисках, связанных с вальгусной деформацией колена, о способах профилактики и лечения недуга.

Вальгусная деформация колена — это нарушение, при котором колени наклоняются внутрь, создавая неестественный угол между бедром и голенью. Это может привести к перегрузке суставов.

К признакам недуга специалист отнесла:

изменение формы колена — колени наклоняются внутрь, при этом расстояние между ступнями увеличивается;

боль и дискомфорт в коленях во время физической активности или при длительном стоянии;

ограничение подвижности суставов, особенно после отдыха;

повышенная утомляемость и дискомфорт в нижних конечностях после ходьбы или стояния;

неестественная походка из-за неправильной оси движения;

проблемы с обувью — быстрое изнашивание обуви с наружной стороны.

«В результате повышается риск возникновения артрита и других заболеваний суставов, а также могут возникать боли в коленях, повышенная утомляемость, и даже проблемы со спиной и бедрами», — отметила эксперт.

По словам врача, вальгусная деформация не только ухудшает качество жизни, но и может привести к серьезным последствиям в будущем. Если не уделять достаточного внимания этой проблеме, со временем может произойти деформация суставов, что потребует более сложного вмешательства, вплоть до хирургического, добавила доктор.

Для предотвращения деформации и ее последствий важна физическая активность и правильная коррекция положения ног.

«Рекомендую регулярные занятия лечебной физкультурой, которые помогают укрепить мышцы вокруг колена и улучшить его стабильность. Также важно следить за своим весом и обувью, избегать слишком высоких каблуков, чтобы снизить нагрузку на суставы», — пояснила Федосова.

В конце разговора Федосова посоветовала всем, кто замечает у себя признаки вальгусной деформации, обратиться к специалистам. Ведь ранняя диагностика и вмешательство могут предотвратить более серьезные проблемы в будущем.