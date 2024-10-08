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Врач по ЛФК рассказала о пользе упражнений при артрозе
Здоровье

8 октября, 15:45

1 мин.

Врач по ЛФК рассказала о пользе упражнений при артрозе

Мария Задорожная
Автор
Софья Федосова
Врач по лечебной физкультуре
Девушка и врач-реабилитолог
Фото LSOphoto, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» врач по ЛФК Софья Федосова рассказала, почему нужно выполнять упражнения при артрозе.

По ее словам, при заболевании из-за ограничений движений происходят дегенеративные изменения — нарушение трофики суставных тканей. А мышечные сокращения помогут улучшить кровообращение. Поэтому после консультации врача-ревматолога, если нет никаких противопоказаний к получению физической нагрузки, эксперт советует познакомиться с лечебной физкультурой.

«Важное уточнение, при артрозе упражнения совершаются под тяжестью собственного тела без дополнительных утяжелителей. Это могут быть махи ногами, руками, разгибания и сгибания, круговые движения, под строгим контролем инструктора ЛФК», — объяснила Федосова.

Также медик подчеркнула, что перед выполнением лечебной физкультуры необходим контроль артериального давления, пульса, при сахарном диабете — контроль уровня глюкозы в крови.

«Главное правило полезных тренировок при артрозе — не интенсивность или длительность, а регулярность. Вы можете делать упражнения по несколько раз в день, но в спокойном темпе. Гантели и прочие дополнительные веса следует исключить», — отметила доктор.

Перед тем, как начать лечебную физкультуру, обязательно нужно получить консультацию врача ЛФК, подытожила медик.

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