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Врач по ЛФК рассказала, почему женщинам нужно делать упражнения для тазового дна
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Врач по ЛФК рассказала, почему женщинам нужно делать упражнения для тазового дна

Мария Задорожная
Автор
Софья Федосова
Врач по лечебной физкультуре
Девушка проводит тренировку с мячом
Фото автор, iStock
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Врач по лечебной физической культуре Софья Федосова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о важности упражнений для тазового дна и о том, кому они особенно необходимы.

По словам медика, упражнения для укрепления тазового дна могут значительно улучшить качество жизни женщин, особенно тех, кто сталкивается с проблемами, связанными с беременностью, родами и менопаузой.

«Правильные упражнения помогают восстановить тонус мышц, улучшают кровообращение и могут снизить риск различных заболевания, таких как недержание мочи и выпадение органов малого таза», — отметила эксперт.

Доктор подчеркнула, что упражнения особенно важны для беременных и рожавших женщин, так как во время вынашивания ребенка и после родов мышцы тазового дна требуют особого внимания. Кроме того, упражнения помогут подготовить организм будущей мамы к рождению малыша и улучшить послеродовое восстановление.

«Гормональные изменения могут ослаблять мышцы. Регулярные физические нагрузки помогут снизить неприятные симптомы и улучшить общее состояние у женщин в период менопаузы», — добавила врач.

Также упражнения для тазового для полезны тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности негативно сказывается на состоянии мышц тазового дна.

«Если у женщины есть уже существующие проблемы с тазовым дном или хронические заболевания, прежде чем начинать тренировки, нужно проконсультироваться с врачом. Также стоит быть осторожными после операций или при наличии воспалительных заболеваний», — предостерегла Федосова.

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