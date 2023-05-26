Врач поделилась народным методом лечения суставов

Врач общей практики с 25-летним стажем Любовь Маслихова на портале SustavLive.ru рассказала, как можно укрепить суставы. «Определенные виды болезней костно-суставной системы начинаются с нарушений хрящевой ткани и ее деформации. Желатин для суставов и хрящевой ткани — лучшее восстанавливающее средство», — заявила специалист.

В числе прочих рецептов врач порекомендовала желатиновый напиток с медом. Чтобы его приготовить, нужно вечером залить одну чайную ложку сухого желатина 100 мл холодной воды и оставить разбухать до утра. Утром добавить к получившейся массе 100 мл теплой воды и ложку меда, тщательно размешать и выпить. Курс приема длится три месяца по схеме: 10 дней употребления, 10 дней перерыва.

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