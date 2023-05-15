Врач поделился привычкой, которая поможет выглядеть на пять лет моложе

Врач-диетолог, автор программы по очищению и детоксикации организма Артем Хачатрян в беседе с изданием Marie Claire рассказал, что сохранить молодость можно, если пить достаточно воды в течение дня. «Организм человека преимущественно состоит из воды. В разном возрасте процент жидкости в теле отличается — в теле младенца 80%, у взрослого человека — 65%, у пожилого — 40%. Поэтому с возрастом особенно важно соблюдать водный баланс, и даже если чувства жажды нет, нужно пить в течение дня маленькими глотками чистую негазированную воду», — пояснил специалист.

Как отметил Артем Хачатрян, вода в организме человека отвечает за гидратацию, транспортировку кислорода, выведение шлаков и токсинов, а также ускоряет регенерацию, напрямую влияя на сохранение красоты, молодости и здоровья. Нехватка воды может снизить способность к детоксикации и привести к набору лишнего веса, кожным высыпаниям, морщинам, сухости кожи, ломкости и тусклому цвету волос.

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