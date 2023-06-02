Врач Попова рассказала, как из-за постоянного дыхания ртом может деформироваться лицо

Оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова рассказала, что частое дыхание ртом ведет к гипоксии и нарушению скорости мышления.

Как отмечает специалист, привычка дышать ртом приводит к вялости мышц, отсутствию сил по утрам и в течение дня, а также быстрой утомляемости. По ее словам, проблемы с носовым дыханием провоцируют и снижение умственного потенциала.

«Нос — орган, с которого начинается дыхательная система человека, потому что рот — начало пищеварительной системы. При этом воздух действительно может проходить как через нос, так и через рот. Если мы перестаем дышать носом, то нарушается насыщение крови кислородом. Дефицит кислорода при этом составляет более 20%», — приводит «Life.ru» слова Поповой.

Врач добавила, что при частом дыхании ртом деформируется лицо: овал удлиняется, нижняя челюсть смещается, а из-за слабого тонуса лицевых мышц появляется второй подбородок и носогубные складки.