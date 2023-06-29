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Сегодня, 21:00

Врач Попова развеяла мифы об очищении организма

Алина Савинова
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Врач-отоларинголог Светлана Попова рассказала, что тело человека справляется с выведением вредных веществ.

«Если у человека есть сбалансированное питание, если он нормально двигается, если у него есть взаимодействие с воздухом, солнцем и он принимает достаточное количество чистой воды внутрь, то процессы очищения у него происходят естественным образом», — приводит «Life.ru» слова

Когда по каким-либо причинам происходит нарушение естественного процесса выведения шлаков, кожа берет эту функцию на себя.

«В связи с чем на коже начинают проявляться признаки сыпи, экземы, бородавки, папилломы, халязионы и так далее. Другими словами, закупорка пор и наросты на коже — это еще один способ очищения организма от шлаков и токсинов. Очень важно, если кожа взяла на себя такую функцию, ничем ее не подавлять», — добавила врач.

Также специалист отметила, что нет смысла в «очистке» какого-то конкретного органа. По ее словам, важен системный подход.

Источник: https://life.ru/p/1590100
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