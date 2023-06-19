Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 03:40

Врач посоветовал, как защититься от вирусов в общественном транспорте

Telegram Дзен

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о способах защиты от вируса в общественном месте.

Врач рассказал об исследовании, проведенном учеными в Германии. В рамках опыта в железнодорожном составе на расстоянии 11 метров были найдены капельки слизи человека, который чихнул в вагоне. Уже через четыре часа их обнаружили в другой его части. Получается, что заболеть можно, даже если чихнувший человек находится от вас на большом расстоянии.

«Если вдруг вы оказались в одном пространстве с потенциально больным человеком (автобус, вагон, магазин), стоит покинуть место либо надеть маску и, конечно же, не пренебрегать правилами гигиены. Под правилами гигиены следует понимать следующее: обрабатывать руки после того, как контактировали с поручнями и другими окружающими элементами», — сообщил Кондрахин.

Обезопасить себя можно, если после улицы дома прополоскать горло, промыть нос и обработать руки. Кондрахин призвал также отказаться от употребления пищи на улице. Это важно в том случае, если нет средства для их обработки. Губы тоже являются объектом атаки вирусов. Придя домой, следует переодеться в домашнюю одежду.

Источник: https://life.ru/p/1587304
0
Читайте также
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы первые признаки инсульта, требующие немедленной госпитализации