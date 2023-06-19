Врач посоветовал, как защититься от вирусов в общественном транспорте

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о способах защиты от вируса в общественном месте.

Врач рассказал об исследовании, проведенном учеными в Германии. В рамках опыта в железнодорожном составе на расстоянии 11 метров были найдены капельки слизи человека, который чихнул в вагоне. Уже через четыре часа их обнаружили в другой его части. Получается, что заболеть можно, даже если чихнувший человек находится от вас на большом расстоянии.

«Если вдруг вы оказались в одном пространстве с потенциально больным человеком (автобус, вагон, магазин), стоит покинуть место либо надеть маску и, конечно же, не пренебрегать правилами гигиены. Под правилами гигиены следует понимать следующее: обрабатывать руки после того, как контактировали с поручнями и другими окружающими элементами», — сообщил Кондрахин.

Обезопасить себя можно, если после улицы дома прополоскать горло, промыть нос и обработать руки. Кондрахин призвал также отказаться от употребления пищи на улице. Это важно в том случае, если нет средства для их обработки. Губы тоже являются объектом атаки вирусов. Придя домой, следует переодеться в домашнюю одежду.