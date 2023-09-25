Врач посоветовал водителям не использовать таблетки от укачивания

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Лор Владимир Зайцев объяснил, почему водителям нельзя употреблять препараты от укачивания. По его словам, имеется риск заснуть за рулем.
«Если человека начинает укачивать, ему нужен кислород. Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом», — приводит слова специалиста Радио Sputnik.
Врач отмечает, что когда кислород насытит головной мозг, тогда состояние тошноты начнет проходить.
Ранее терапевт рассказала, как избавиться от укачивания.
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