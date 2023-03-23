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Сегодня, 15:20

Врач предупредил, чем чреват прием витамина D

Ольга Стрельникова
Витамины.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов в эфире радио Sputnik предупредил об опасности самостоятельного приема витаминов и минералов, в частности витамина D. «Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много, и они вызывают проблемы», — пояснил специалист.

По словам Сергея Вялова, суточная потребность витамина D примерно 600-800 МЕ (международных единиц) в день, тогда как многие принимают по 2000-4000 МЕ. Это чревато вымыванием кальция, ухудшением иммунитета, снижением тонуса сосудов и даже слабоумием. «Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть», — резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали о витаминах, которых особенно не хватает весной.

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