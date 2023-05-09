КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 01:20

Врач предупредил, какой признак говорит о сердечной недостаточности

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Макет сердца.
Фото Freepik/pikisuperstar
Telegram Дзен

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с порталом «Москва-24» рассказал, что о сердечной недостаточности могут говорить отеки ног. «При сердечной недостаточности могут быть большие проблемы с организмом, в том числе и отек ног. Он возникает из-за того, что насосная функция сердца страдает, оно плохо перекачивает кровь», — пояснил специалист.

Также отеки ног могут сигнализировать о варикозном расширении вен нижних конечностей, при котором кровь плохо поднимается и застаивается. «Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки», — рассказал Андрей Кондрахин. Иногда причиной отеков могут быть некоторые лекарства, например, кардиологические препараты, подытожил врач.

Ранее мы рассказывали, какие анализы нужно сдать при отеках.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
1
0
Читайте также
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
В Благовещенске 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматовенеролог объяснила, могут ли быть опасны солнцезащитные средства