Врач предупредил мужчин о ночном предвестнике рака

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале сообщил, что у мужчин после 45 лет часто диагностируются два заболевания, которые без своевременного лечения могут принести много хлопот. Речь идет о раке простаты и аденоме предстательной железы.

«Есть данные, что в 80-90 лет у 80 процентов мужчин есть аденома простаты, а у 90 процентов есть рак (он может быть клинически незначимым)«, — пишет Марк Гадзиян.

При этом наличие сразу двух заболеваний у мужчин — это не редкость, подчеркивает эксперт. Мужчинам в возрасте от 40 до 75 лет врач советует тщательно следить за мочеиспусканием и анализом ПСА крови (онкомаркер ранней диагностики рака предстательной железы).

«Есть затруднения с опорожнением мочевого пузыря, часто встаете ночью, ощущения позывов после мочеиспускания? Проконсультируйтесь», — советует специалист.

Необходимо пройти простые обследования: УЗИ, урофлоуметрию и ОАМ. Их результаты дадут ответы на вопросы и позволят своевременно поставить диагноз.



Кроме того, даже при отсутствии жалоб онкоуролог советует ежегодно сдавать анализ ПСА крови. Его норма не менее 3 НГ/мл.