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Сегодня, 20:45

Врач предупредил о симптомах приближающегося инсульта

Ольга Стрельникова
Фото rawpixel.com/Freepik
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Врач-невролог Игорь Мацокин в интервью агентству «Прайм» рассказал, что к тревожным симптомам, характеризующим приближающийся инсульт, относятся остро возникшее головокружение, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи. Другими признаками могут быть забывчивость, потеря памяти, внезапная острая головная боль, нарушение зрения, двоение в глазах, дискомфорт за грудиной, ощущения перебоев в ритме сердца, скачки давления, приступы эпилепсии, предобморочное состояние и даже потеря сознания.

Как отметил Игорь Мацокин, список симптомов обширен, но важно вовремя заметить любые отклонения от нормы, особенно, если они повторяются периодически. К примеру, потерю чувствительности конечности. «Если появилась слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, человеку сложно говорить и понимать речь, частично или полностью пропало зрение, немедленно вызовите скорую помощь. Это уже симптомы инсульта», -заключил врач.

О мерах профилактики и первой помощи при инсульте можно прочитать в материале «СЭ».

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