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Сегодня, 21:50

Врач предупредил о влиянии электромагнитного излучения на самочувствие

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ноутбук и смартфон в работе у девушки.
Фото Freepik/jcomp
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Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с порталом RT рассказал, что держать рядом с кроватью мобильные устройства не стоит. «Все устройства сейчас очень мощные, поскольку настроены на прием и передачу большого объема данных», — пояснил эксперт. По его словам, электромагнитное излучение негативно влияет на центральную нервную систему, может привести к головной боли, снижению концентрации и работоспособности, повысить утомляемость.

Как отметил Сергей Чудаков, само по себе электромагнитное излучение не провоцирует развития серьезных заболеваний, но может ухудшать самочувствие. Поэтому по мере возможностей стоит ограничить использование гаджетов и не класть их рядом с кроватью во время сна. «Можно также употреблять продукты с антиоксидантами и радиопротекторами», — порекомендовал врач. Антиоксидантными свойствами обладают черная и красная смородина, облепиха, свекла, брокколи и различная зелень, а защититься от радиации помогают яблоки, красные и желтые фрукты и овощи в рационе.

Ранее мы рассказывали, может ли телефон под подушкой во время сна вызвать рак.

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Польза и вред
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