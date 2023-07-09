Врач предупредил о заболеваниях, которыми грозит купание в водоеме

Профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский 6 июля рассказал порталу Life.ru о том, что купание в некоторых водоемах может обернуться различными опасными заболеваниями. В небольших водоемах с застойной водой можно заразиться холерой, лептоспирозом, энтеровирусной и грибковой инфекцией, а также вирусным гепатитом А. При этом врач отметил, что природа создала человека достаточно устойчивым к инфекциям, поэтому не всегда даже попадание внутрь возбудителя вызывает болезнь. «К примеру, холерный вибрион очень опасен для человека голодного. У того, кто плотно поел, в желудке достаточно соляной кислоты, к которой холерный вибрион очень чувствителен, и вероятность, что человек, наглотавшись воды, заболеет холерой, достаточно низкая», — пояснил медик.

Эксперт СЭ, врач-дерматовенеролог Елена Богатова также напомнила, что при отдыхе на воде важно учитывать и другие правила безопасности, установленные местными властями или пляжными организациями. Они могут включать ограничения по времени, специальные знаки (например, «Купаться запрещено!»), наличие спасателей и спасательного оборудования и другие меры предосторожности. «Планируя посетить пляж, обязательно ознакомьтесь с метеопрогнозом, предупреждениями о морских течениях, санитарно-эпидемиологической обстановкой в этом месте и прочими факторами, которые могут повлиять на вашу безопасность и комфорт», — подытожила эксперт.

Ранее, 25 апреля, мы рассказывали, как научиться плавать во взрослом возрасте.