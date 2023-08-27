Врач предупредил об опасности лишнего веса для суставов

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Врач ЛФК и спортивной медицины, кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал «СЭ», почему лишний вес опасен для здоровья суставов. «Суставы помогают нам быть гибкими и мобильными в течение всей жизни. На их здоровье может повлиять ряд факторов, один из которых — лишний вес. Сохранить здоровье суставов при ожирении практически невозможно», — предупредил эксперт.
Как пояснил Евгений Машковский, лишние килограммы дают на суставы дополнительную нагрузку. Со временем это может привести к их повреждению, деформации, воспалительные процессам, боли и хроническим заболеваниям (например, артрозу). «Снизить риск проблем, связанных с суставами, улучшить их подвижность и гибкость поможет коррекция веса с помощью правильного питания и физических упражнений», — резюмировал врач.
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